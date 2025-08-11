Силы ПВО за шесть часов сбили 20 дронов над регионами России
Дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили 20 украинских беспилотников над Калужской, Брянской областями, Московским регионом и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным военных, все цели были сбиты менее чем за шесть часов – с 07:20 до 13:00 мск.
В ночь на 11 августа над российскими регионами, по данным Минобороны, было сбито 32 дрона. Семь уничтожили над Белгородской областью, по пять – над Брянской и Калужской, четыре – над Крымом. Еще по два беспилотника сбили над Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областями и в Московском регионе. Также дрон был уничтожен над Тульской областью.
Мэр Москвы Сергей Собянин 11 августа сообщил, что системы ПВО сбили девять украинских беспилотников на подлете к столице. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.