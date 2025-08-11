Силы ПВО за шесть часов сбили 20 дронов над регионами России

В ночь на 11 августа над российскими регионами, по данным Минобороны, было сбито 32 дрона. Семь уничтожили над Белгородской областью, по пять – над Брянской и Калужской, четыре – над Крымом. Еще по два беспилотника сбили над Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областями и в Московском регионе. Также дрон был уничтожен над Тульской областью.