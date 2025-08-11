Моди выразил поддержку «мирным усилиям» Украины в разговоре с Зеленским
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил поддержку украинским «мирным усилиям» и подчеркнул, что «любые решения, касающиеся Украины, должны приниматься с ее участием». Об этом сообщил украинский лидер в своем Telegram-канале.
Стороны также обсудили санкции против России. По словам Зеленского, Моди отметил необходимость ограничения экспорта российских энергоносителей, в частности нефти, чтобы снизить потенциал России для финансирования военных действий.
Лидеры договорились о личной встрече в сентябре на Генассамблее ООН и планируют разработать график обмена визитами.
8 августа Моди провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили прогресс двустороннего сотрудничества. Моди добавил, что «с нетерпением» ждет встречи с Путиным в Индии в конце этого года.
6 августа президент США Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину для Индии в размере 25% за покупку российской нефти. Нью-Дели осуждал решение Вашингтона. В МИД Индии указывали на «двойные стандарты» по вопросу сотрудничества с Россией. По заявлению ведомства, США и ЕС продолжают торговлю с Россией, при этом оказывая давление на Индию по той же причине.