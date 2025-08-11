Моди выразил поддержку «мирным усилиям» Украины в разговоре с Зеленским

6 августа президент США Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину для Индии в размере 25% за покупку российской нефти. Нью-Дели осуждал решение Вашингтона. В МИД Индии указывали на «двойные стандарты» по вопросу сотрудничества с Россией. По заявлению ведомства, США и ЕС продолжают торговлю с Россией, при этом оказывая давление на Индию по той же причине.