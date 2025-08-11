Пашинян заявил Эрдогану о новых возможностях для регионального сотрудничества

Пашинян также рассказал Эрдогану о результатах переговоров, прошедших 8 августа в Вашингтоне, включая парафирование мирного соглашения между Ереваном и Баку, совместное обращение в ОБСЕ с просьбой о роспуске механизмов Минской группы по карабахскому урегулированию, а также о разблокировании региональных коммуникаций. Он отдельно упомянул проект «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания», который должен соединить Азербайджан с Нахичеванской автономией через территорию Армении.