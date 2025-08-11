Пашинян заявил Эрдогану о новых возможностях для регионального сотрудничества
Установление мира между Арменией и Азербайджаном открывает новые перспективы для регионального взаимодействия. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Его слова передают «РИА Новости».
Пашинян также рассказал Эрдогану о результатах переговоров, прошедших 8 августа в Вашингтоне, включая парафирование мирного соглашения между Ереваном и Баку, совместное обращение в ОБСЕ с просьбой о роспуске механизмов Минской группы по карабахскому урегулированию, а также о разблокировании региональных коммуникаций. Он отдельно упомянул проект «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания», который должен соединить Азербайджан с Нахичеванской автономией через территорию Армении.
Стороны обсудили двустороннюю армяно-турецкую повестку и реализацию ранее достигнутых договоренностей. Пашинян отметил, что текущая атмосфера особенно благоприятна для их выполнения. Лидеры договорились продолжить активный политический диалог.
8 августа Баку и Ереван заключили совместную декларацию о мирных отношениях. Документ был подписан в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа. Декларация предусматривает подписание и ратификацию в будущем уже парафированного министрами иностранных дел Армении и Азербайджана мирного договора.