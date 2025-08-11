Патрушев: владельцам танкеров «Волгонефть» могут ужесточить наказание
В конце июля Совет безопасности РФ обсудил ужесточение ответственности за нарушения, повлекшие техногенные катастрофы на море. Об этом сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Российской газете». Речь, в том числе, идет об аварии с танкерами «Волгонефть» в Керченском проливе.
Он подчеркнул, что почти половина всех аварийных случаев в море связана с техническими неисправностями судов. В связи с этим строительство и модернизация гражданского флота находятся на особом контроле Морской коллегии, добавил Патрушев.
Помощник президента РФ отметил, что с целью обновления как военного, так и гражданского флота, а также судостроительных мощностей правительство приняло Стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 г. Сейчас идет работа по подготовке плана ее реализации, добавил Патрушев.
15 декабря 2024 г. танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 9200 т мазута, потерпели крушение в Керченском проливе. Значительная масса нефтепродуктов попала в Черное море. В Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, последствия катастрофы продолжают устранять.