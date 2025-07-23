С затонувшего танкера «Волгонефть-212» продолжается утечка нефтепродуктов

15 декабря 2024 г. в Черном море произошла экологическая катастрофа – в результате крушения двух танкеров, перевозивших по 4 000 т мазута каждый, произошел масштабный разлив нефтепродуктов. По информации Роспотребнадзора, часть прибрежной зоны остается непригодной для отдыха из-за остаточного загрязнения нефтепродуктами.