С затонувшего танкера «Волгонефть-212» продолжается утечка нефтепродуктов
В ходе заседания Арбитражного суда Краснодарского края представитель Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора заявила о бездействии компании «Каматрансойл» – владельца затонувшего у Керченского пролива танкера «Волгонефть-212». По словам представителя, компания не предприняла необходимых мер по ликвидации последствий аварии, нарушив тем самым положения Кодекса торгового мореплавания РФ, которые обязывают судовладельцев обеспечивать подъем затонувших частей судов.
В суде рассматривается иск Росприроднадзора о взыскании 49,46 млрд руб. с компаний «Каматрансойл» (владелец судна) и «Кама шиппинг» (чартерный оператор) за причиненный экологический ущерб акватории Черного моря.
30 мая Росприроднадзор обратился в суд с исками к компаниям «Волгатранснефть», «Каматрансойл» и «Кама шиппинг», чьи танкеры стали причиной разлива мазута в Керченском проливе. Общая сумма исковых требований составляет 84,9 млрд руб.
15 декабря 2024 г. в Черном море произошла экологическая катастрофа – в результате крушения двух танкеров, перевозивших по 4 000 т мазута каждый, произошел масштабный разлив нефтепродуктов. По информации Роспотребнадзора, часть прибрежной зоны остается непригодной для отдыха из-за остаточного загрязнения нефтепродуктами.