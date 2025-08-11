Силы ПВО сбили пять беспилотников над Оренбургской и Самарской областями
В период с 14.50 до 17:10 мск дежурными средствами противовоздушной обороны над территорией России были уничтожены пять украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Три БПЛА было сбито над Оренбургской областью и два – над Самарской.
По данным Минобороны РФ, в ночь на 11 августа над российскими регионами было сбито 32 дрона. Ведомство уточнило, что над Белгородской областью уничтожили семь БПЛА, над Брянской и Калужской – по пять. Четыре сбили над Крымом. Еще по два беспилотника сбили над Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областями и в Московском регионе, один – над Тульской областью.
Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщал, что системы ПВО сбили девять украинских беспилотников на подлете к столице.