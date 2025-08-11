Макрон осудил намерение Нетаньяху оккупировать Газу

Макрон также повторил, что поддерживает «миссию по стабилизации под мандатом ООН» и осуждает «стремление к перманентной войне». При этом издание передает слова Нетаньяху, который посчитал оккупацию «лучшим средством покончить с войной» с группировкой «Хамас». Идея Макрона заключается в том, чтобы создать «международную коалицию под мандатом ООН» и в ее рамках бороться с терроризмом, стабилизировать ситуацию в секторе Газа и осуществлять гуманитарную поддержку населения этой территории.