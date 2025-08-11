Газета
Макрон осудил намерение Нетаньяху оккупировать Газу

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал катастрофой план премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по оккупации Газы и отметил свое сожаление по поводу его милитаристских устремлений, сообщила газета Le Figaro.

Макрон также повторил, что поддерживает «миссию по стабилизации под мандатом ООН» и осуждает «стремление к перманентной войне». При этом издание передает слова Нетаньяху, который посчитал оккупацию «лучшим средством покончить с войной» с группировкой «Хамас». Идея Макрона заключается в том, чтобы создать «международную коалицию под мандатом ООН» и в ее рамках бороться с терроризмом, стабилизировать ситуацию в секторе Газа и осуществлять гуманитарную поддержку населения этой территории.

4 августа израильский премьер заявил о своем плане по конфликту в Газе. Вечером 8 августа военно-политический кабинет страны одобрил взятие под контроль всей территории города. Страны Европы выступили против этого решения, в том числе его осудили главы МИД Исландии, Ирландии, Люксембурга, Мальты, Норвегии, Португалии, Словении и Испании. На следующий день коллег поддержали и в Великобритании. Также против этих намерений выступила Россия.

11 августа стало известно, что пятеро корреспондентов Al Jazeera погибли в результате израильской атаки в секторе Газа. Они находились в момент удара в палатке журналистов, расположенной у входа в больницу «Аш-Шифа».

