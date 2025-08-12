Трамп выразил недовольство позицией Зеленского по вопросу территорий
Президент США Дональд Трамп недоволен и обеспокоен тем, что говорит по вопросу территорий президент Украины Владимир Зеленский, заявил американский лидер журналистам.
«Я хорошо лажу с Зеленским. Но я не согласен с тем, что он сделал. Очень глубоко не согласен. Этой войны не должно было быть. Ее бы не было», – подчеркнул Трамп.
По словам главы Белого дома, «некоторые обмены территориями» будут в рамках урегулирования конфликта, несмотря на высказывания Зеленского. 9 августа украинский лидер заявил, что Киев не пойдет на территориальные уступки России. «Ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в конституции Украины», – сказал он.
Трамп на пресс-конференции также рассказал о своих ожиданиях от следующего этапа процесса по урегулированию конфликта Украины и России. Он подтвердил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и отметил, что она будет, скорее, предварительной. Трамп анонсировал трехсторонний саммит с Зеленским или диалог российского и украинского лидеров.