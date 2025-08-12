Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В МИД КНДР назвали недопустимым план Израиля по контролю над всем сектором Газа

Ведомости

МИД КНДР заявил об отвержении и осуждении плана премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по взятию под контроль всей территории города Газа, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Официальный представитель ведомства в заявлении потребовал от Израиля покинуть населенный пункт.

«Решение израильского кабинета полностью захватить палестинский сектор Газа явно нарушает международное право и откровенно демонстрирует разбойническую сущность, которая проявляется в стремлении захватить общепризнанную на международном уровне территорию Палестины», – подчеркнул дипломат. Подобные действия в Пхеньяне посчитали недопустимыми.

11 августа намерение Нетаньяху также осудил президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что сожалеет по поводу милитаристских устремлений израильского премьера, и подчеркнул, что последствия подобных наступлений станут катастрофическими. Макрон повторил, что необходимо создать «международную коалицию под мандатом ООН» и в ее рамках бороться с терроризмом, стабилизировать ситуацию в секторе Газа и осуществлять гуманитарную поддержку населения этой территории.

4 августа Нетаньяху заявил, что необходимо оккупировать Газу, чтобы завершить конфликт с группировкой «Хамас». Вечером 8 августа военно-политический кабинет страны одобрил взятие под контроль всей территории города. Страны Европы, в том числе Исландия, Ирландия, Люксембург, Мальта, Норвегия, Португалия, Словения и Испания осудили это решение. На следующий день реакцию поддержали и в МИД Великобритании. Также против этих намерений выступила Россия.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных