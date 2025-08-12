В МИД КНДР назвали недопустимым план Израиля по контролю над всем сектором Газа

11 августа намерение Нетаньяху также осудил президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что сожалеет по поводу милитаристских устремлений израильского премьера, и подчеркнул, что последствия подобных наступлений станут катастрофическими. Макрон повторил, что необходимо создать «международную коалицию под мандатом ООН» и в ее рамках бороться с терроризмом, стабилизировать ситуацию в секторе Газа и осуществлять гуманитарную поддержку населения этой территории.