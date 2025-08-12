В МИД КНДР назвали недопустимым план Израиля по контролю над всем сектором Газа
МИД КНДР заявил об отвержении и осуждении плана премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по взятию под контроль всей территории города Газа, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Официальный представитель ведомства в заявлении потребовал от Израиля покинуть населенный пункт.
«Решение израильского кабинета полностью захватить палестинский сектор Газа явно нарушает международное право и откровенно демонстрирует разбойническую сущность, которая проявляется в стремлении захватить общепризнанную на международном уровне территорию Палестины», – подчеркнул дипломат. Подобные действия в Пхеньяне посчитали недопустимыми.
11 августа намерение Нетаньяху также осудил президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что сожалеет по поводу милитаристских устремлений израильского премьера, и подчеркнул, что последствия подобных наступлений станут катастрофическими. Макрон повторил, что необходимо создать «международную коалицию под мандатом ООН» и в ее рамках бороться с терроризмом, стабилизировать ситуацию в секторе Газа и осуществлять гуманитарную поддержку населения этой территории.
4 августа Нетаньяху заявил, что необходимо оккупировать Газу, чтобы завершить конфликт с группировкой «Хамас». Вечером 8 августа военно-политический кабинет страны одобрил взятие под контроль всей территории города. Страны Европы, в том числе Исландия, Ирландия, Люксембург, Мальта, Норвегия, Португалия, Словения и Испания осудили это решение. На следующий день реакцию поддержали и в МИД Великобритании. Также против этих намерений выступила Россия.