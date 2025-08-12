Средства ПВО за сутки сбили 179 украинских беспилотников и шесть авиабомб
Средства противовоздушной обороны (ПВО) 11 августа сбили шесть управляемых авиабомб и 179 беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
В ночь на 12 августа российские войска нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений ВСУ. По данным сухопутных войск Украины, в результате атаки погиб один военнослужащий, еще 11 получили ранения.
В период с 07:30 до 08:20 мск дежурные системы ПВО ликвидировали три украинских беспилотника над Ульяновской областью и один – над Белгородской областью.
На фоне попыток атак Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Саратова («Гагарин»), Пензы, Самары («Курумоч»), Ульяновска («Баратаевка»), Казани, Нижнекамска («Бегишево»), Нижнего Новгорода («Стригино»), Оренбурга, Ижевская и Ухты. Мера продолжает действовать в воздушных гаванях Ухты, Ижевская, Оренбурга, Нижнекамска и Казани. Ограничения применяются для обеспечения безопасности полетов.