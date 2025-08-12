Газета
Telegraph: Лондон опасается, что заявления ЕС могут сорвать саммит США и РФ

Британия обеспокоена тем, что многочисленные заявления европейских политиков могут навредить предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на неназванного британского чиновника.

По данным издания, в Лондоне считают, что публичные требования к США, озвученные лидерами стран ЕС, могут вызвать раздражение у Вашингтона и самого Трампа. Это, по мнению британской стороны, создает риск, что Европа окажется полностью исключена из переговорного процесса.

Вместо открытых заявлений британские власти предпочитают оказывать влияние на президента США через закрытые каналы. «В отличие от наших европейских коллег, мы не выдвигаем публичных требований к американцам», – отметил источник, добавив, что открытое обозначение «красных линий» способно лишь осложнить предстоящий диалог.

10 августа верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что любая сделка между Вашингтоном и Москвой о прекращении российско-украинского конфликта должна включать Украину и Евросоюз, дальнейшие шаги по этой теме европейские министры обсудят на следующей неделе.

Ранее также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал лидеров Евросоюза, назвав их «жалкими и слабыми» по сравнению с Путиным и Трампом. По его мнению, европейские лидеры должны перестать давать советы и сами активно включиться в процесс урегулирования украинского конфликта.

15 августа на Аляске пройдет встреча Путина и Трампа. Главной темой станет урегулирование российско-украинского конфликта.

