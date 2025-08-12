Telegraph: Лондон опасается, что заявления ЕС могут сорвать саммит США и РФ

По данным издания, в Лондоне считают, что публичные требования к США, озвученные лидерами стран ЕС, могут вызвать раздражение у Вашингтона и самого Трампа. Это, по мнению британской стороны, создает риск, что Европа окажется полностью исключена из переговорного процесса.