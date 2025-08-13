Оборудование ЗАЭС не пострадало после обстрела
В результате обстрела вблизи территории Запорожской АЭС оборудование станции не пострадало. Об этом сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук, его слова передает Telegram-канал российской администрации станции.
Обстрелы начались в 8:00 по местному времени (совпадает с мск), а к 14:00 возле станции произошел пожар.
«Горела трава и растительность сухая. Пострадавших среди персонала, к счастью, не было, критически важное оборудование тоже не пострадало», – сказал он.
Об атаке территории возле ЗАЭС сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий днем 12 августа. Балицкий сообщал, что ситуация контролируемая и не несет никаких последствий для станции и жителей.
2 августа после артиллерийского обстрела ВСУ в районе ЗАЭС произошло возгорание на территории промышленной зоны. Погиб один человек, который находился в автомобиле на территории промзоны, еще один пострадал.
10 августа директор по коммуникациям российской администрации станции Евгения Яшина заявила, что атаки создают критическую ситуацию вокруг ЗАЭС.