Политика

Оборудование ЗАЭС не пострадало после обстрела

Ведомости

В результате обстрела вблизи территории Запорожской АЭС оборудование станции не пострадало. Об этом сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук, его слова передает Telegram-канал российской администрации станции.

Обстрелы начались в 8:00 по местному времени (совпадает с мск), а к 14:00 возле станции произошел пожар.

«Горела трава и растительность сухая. Пострадавших среди персонала, к счастью, не было, критически важное оборудование тоже не пострадало», – сказал он.

Об атаке территории возле ЗАЭС сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий днем 12 августа. Балицкий сообщал, что ситуация контролируемая и не несет никаких последствий для станции и жителей.

2 августа после артиллерийского обстрела ВСУ в районе ЗАЭС произошло возгорание на территории промышленной зоны. Погиб один человек, который находился в автомобиле на территории промзоны, еще один пострадал. 

10 августа директор по коммуникациям российской администрации станции Евгения Яшина заявила, что атаки создают критическую ситуацию вокруг ЗАЭС. 

