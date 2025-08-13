CNN: американские чиновники обрадовались решению Путина прибыть на Аляску
Чиновники в США были довольны согласием президента РФ Владимира Путина приехать на Аляску для встречи с американским лидером Дональдом Трампом, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
«Американские чиновники были обрадованы и несколько удивлены, когда российский президент согласился на встречу на территории США», – написали авторы материала.
CNN также привел слова своих собеседников о том, что встреча пройдет на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Администрация Трампа сначала не хотела, чтобы саммит состоялся на военном объекте, однако организаторы поняли, что это место практически единственное, где выполняются все требования к проведению «исторической встречи».
12 августа в Белом доме подтвердили, что переговоры Путина и Трампа пройдут 15 августа утром в Анкоридже. Впервые о предстоящем саммите говорил помощник президента РФ Юрий Ушаков после встречи российского лидера со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Директор русского культурного центра на Аляске Анна Верная отмечала, что в Анкоридже усилили меры безопасности. По ее словам, американская сторона привлекла большое количество охранников, разместив их даже целыми домами.