CNN: американские чиновники обрадовались решению Путина прибыть на Аляску

CNN также привел слова своих собеседников о том, что встреча пройдет на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Администрация Трампа сначала не хотела, чтобы саммит состоялся на военном объекте, однако организаторы поняли, что это место практически единственное, где выполняются все требования к проведению «исторической встречи».