В МИДе предупредили об усилении террористической активности Киева
Киев усиленно занимается террористической деятельностью накануне встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев на брифинге.
«По мере приближения российско-американского саммита на Аляске киевский режим усиливает террористическую активность против наших регионов», – сказал он.
12 августа Минобороны РФ сообщало, что Украина пытается спровоцировать срыв переговоров Путина и Трампа. По данным ведомства, ВСУ планируют нанести удар с помощью беспилотников и ракет по городу Чугуев Харьковской области, куда 11 августа прибыли иностранные журналисты. Атака будет направлена на жилой квартал или больницу, уточнили в Минобороны. Ответственность за большое количество жертв среди населения киевская стороны возложит на ВС РФ, что затруднит переговорный процесс Москвы и Вашингтона.
9 августа глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что некоторые страны действительно могут попытаться сорвать предстоящую встречу президентов за счет провокаций и дезинформации.
Саммит РФ – США запланирован на 15 августа. Он пройдет на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Главной темой станет урегулирование конфликта России и Украины.