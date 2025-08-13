12 августа Минобороны РФ сообщало, что Украина пытается спровоцировать срыв переговоров Путина и Трампа. По данным ведомства, ВСУ планируют нанести удар с помощью беспилотников и ракет по городу Чугуев Харьковской области, куда 11 августа прибыли иностранные журналисты. Атака будет направлена на жилой квартал или больницу, уточнили в Минобороны. Ответственность за большое количество жертв среди населения киевская стороны возложит на ВС РФ, что затруднит переговорный процесс Москвы и Вашингтона.