WSJ узнала о растущих разногласиях между рядовыми и командованием ВСУ
Командование Вооруженных сил Украины перешло к жесткому приказному стилю ведения боевых действий, что приводит к потерям и усиливает недовольство среди военнослужащих, пишет The Wall Street Journal.
По данным издания, украинские командиры часто отдают приказы о проведении бесперспективных атак на позиции российских войск, а также нередко отказываются санкционировать своевременное тактическое отступление, подвергая подразделения риску окружения и уничтожения.
WSJ отмечает, что такая тактика подрывает моральный дух, а также осложняет набор новобранцев.
13 августа Politico сообщало, что США призвали Киев дать реалистичную оценку возможностей своей армии перед встречей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридже.
Кроме того, советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Corriere della Sera заявил, что Киев готов к обсуждению перемирия в воздухе, рассматривая его как первый этап переговоров о завершении конфликта с Россией.