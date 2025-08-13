Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Украина готова к обсуждению воздушного перемирия с Россией

Киев считает это начальным этапом для сближения переговорных позиций
Ведомости

Киев готов на обсуждение перемирия в воздухе и считает этот процесс начальным этапом переговоров о завершении конфликта с Россией. Об этом заявил советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Украина готова к обсуждению этого, готова рассматривать этот сценарий и считает его начальным этапом для достижения реалистичных переговорных позиций», – сказал Подоляк.

По его словам, перемирие должно распространяться на атаки с воздуха, в том числе с использованием беспилотников. Он утверждает, что полноценное прекращение огня, включающее отказ от авиа-, ракетных ударов и атак дронов предложили США, но Россия его не приняла.

Смогут ли европейцы помешать саммиту Владимира Путина и Дональда Трампа

Политика / Международные новости

При этом Подоляк заявил, что поможет завершить конфликт только трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и Зеленского. «Как можно решать украинские вопросы без Украины и без Зеленского?» – задался он риторическим вопросом. На участии в переговорах Зеленского настаивают и европейские союзники Украины.

  • Саммит РФ – США запланирован на 15 августа. Он пройдет на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Главной темой станет урегулирование конфликта России и Украины.

  • Сам Трамп называл эту встречу предварительной и говорил, что в дальнейшем постарается организовать прямые переговоры между Путиным и Зеленским. Возможно – и со своим участием.

  • 13 августа Трамп должен созвониться с европейскими лидерами, в том числе и с Зеленским. Сразу после звонка должна пройти встреча «коалиции желающих» – европейских союзников Украины.
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных