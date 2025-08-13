Украина готова к обсуждению воздушного перемирия с Россией

Украина готова к обсуждению воздушного перемирия с РоссиейКиев считает это начальным этапом для сближения переговорных позиций
Киев готов на обсуждение перемирия в воздухе и считает этот процесс начальным этапом переговоров о завершении конфликта с Россией. Об этом заявил советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
«Украина готова к обсуждению этого, готова рассматривать этот сценарий и считает его начальным этапом для достижения реалистичных переговорных позиций», – сказал Подоляк.
По его словам, перемирие должно распространяться на атаки с воздуха, в том числе с использованием беспилотников. Он утверждает, что полноценное прекращение огня, включающее отказ от авиа-, ракетных ударов и атак дронов предложили США, но Россия его не приняла.
При этом Подоляк заявил, что поможет завершить конфликт только трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и Зеленского. «Как можно решать украинские вопросы без Украины и без Зеленского?» – задался он риторическим вопросом. На участии в переговорах Зеленского настаивают и европейские союзники Украины.
Саммит РФ – США запланирован на 15 августа. Он пройдет на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Главной темой станет урегулирование конфликта России и Украины.
Сам Трамп называл эту встречу предварительной и говорил, что в дальнейшем постарается организовать прямые переговоры между Путиным и Зеленским. Возможно – и со своим участием.
- 13 августа Трамп должен созвониться с европейскими лидерами, в том числе и с Зеленским. Сразу после звонка должна пройти встреча «коалиции желающих» – европейских союзников Украины.