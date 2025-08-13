МИД: главным импульсом к проведению саммита стала воля лидеров России и США
Главным фактором, позволившим организовать российско-американский саммит 15 августа на Аляске, стала личная воля президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом на брифинге заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.
«Именно благодаря их импульсу эта встреча готовится к проведению на данном этапе», – отметил он, подчеркнув, что Москва неоднократно заявляла о готовности быстро согласовать как телефонный, так и очный контакт лидеров.
В Белом доме 12 августа подтвердили, что переговоры Путина и Трампа состоятся утром 15 августа в Анкоридже. Директор Русского культурного центра на Аляске Анна Верная сообщала, что в городе усилены меры безопасности.
Как сообщил телеканал CNN 13 августа, встреча пройдет на объединенной военной базе Элмендорф–Ричардсон, которую сочли одной из немногих подходящих площадок для проведения «исторической встречи».