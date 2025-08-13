СВР: Еврокомиссия хочет сменить власть в Венгрии

Будапешт продолжает закупать у Москвы энергоресурсы после начала спецоперации на Украине в 2022 г. «Ведомости» писали, что после блокировки транзита газа через Украину газоснабжение Венгрии обеспечено избытком в ПХГ (на январь – 3,5 млрд куб. м, или 57% мощности), поставками из Румынии (азербайджанский газ, часть идет в Словакию) и Хорватии (СПГ), а также своей добычей (1,6 млрд куб. м, 19% потребления), отмечает эксперт. По нефти до 30% потребностей в Венгрию идет через Хорватию.