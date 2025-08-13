Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

СВР: Еврокомиссия хочет сменить власть в Венгрии

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) воспринимает власти Венгрии как «помеху для единой Европы» и хочет сменить «режим в Будапеште». Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) России.

«По данным СВР, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен всерьез изучает сценарии смены "режима в Будапеште". Основным кандидатом на пост главы правительства ей видится лояльный глобалистским элитам лидер оппозиционной партии "Уважение и свобода" Петер Мадьяр», – говорится в сообщении.

В российской разведке утверждают, что цель состоит в том, чтобы привести Мадьяра к власти на парламентских выборах весной 2026 г., «а может, и раньше». На его поддержку, по версии СВР, мобилизованы «значительные материальные, административные, медийные и лоббистские ресурсы». Финансовые средства на это готовы предоставить немецкие партийные фонды, ряд норвежских правозащитных НПО, а также Европейская народная партия, следует из заявления.

Венгрия выступила против плана ЕК по отказу от российских энергоносителей

Политика / Международные отношения

ЕК воспринимает правительство Виктора Орбана как серьезную помеху для «единой Европы». По заявлению СВР, «последней каплей» стало недавнее решение Будапешта заблокировать проект нового семилетнего бюджета ЕС, «который, по их оценкам, выработан для милитаризации Европы и ее подготовки к войне с Москвой».

Нынешние власти Венгрии регулярно критикуют и не одобряют предложения ЕК, направленные против Москвы. В связи с этим европейские власти подозревают Будапешт в аффилированности с Россией.

Будапешт продолжает закупать у Москвы энергоресурсы после начала спецоперации на Украине в 2022 г. «Ведомости» писали, что после блокировки транзита газа через Украину газоснабжение Венгрии обеспечено избытком в ПХГ (на январь – 3,5 млрд куб. м, или 57% мощности), поставками из Румынии (азербайджанский газ, часть идет в Словакию) и Хорватии (СПГ), а также своей добычей (1,6 млрд куб. м, 19% потребления), отмечает эксперт. По нефти до 30% потребностей в Венгрию идет через Хорватию.

При этом цель ЕК – полное замещение российских поставок углеводородов в регионе.

6 мая стало известно, что в июне ЕК планирует представить юридические механизмы для прекращения поставок российских энергоресурсов в страны ЕС. Венгрия тогда осудила это предложение. Орбан говорил, что такие предложения ЕС направлены против Венгрии.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных