СВР: Еврокомиссия хочет сменить власть в Венгрии
Еврокомиссия (ЕК) воспринимает власти Венгрии как «помеху для единой Европы» и хочет сменить «режим в Будапеште». Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) России.
«По данным СВР, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен всерьез изучает сценарии смены "режима в Будапеште". Основным кандидатом на пост главы правительства ей видится лояльный глобалистским элитам лидер оппозиционной партии "Уважение и свобода" Петер Мадьяр», – говорится в сообщении.
В российской разведке утверждают, что цель состоит в том, чтобы привести Мадьяра к власти на парламентских выборах весной 2026 г., «а может, и раньше». На его поддержку, по версии СВР, мобилизованы «значительные материальные, административные, медийные и лоббистские ресурсы». Финансовые средства на это готовы предоставить немецкие партийные фонды, ряд норвежских правозащитных НПО, а также Европейская народная партия, следует из заявления.
ЕК воспринимает правительство Виктора Орбана как серьезную помеху для «единой Европы». По заявлению СВР, «последней каплей» стало недавнее решение Будапешта заблокировать проект нового семилетнего бюджета ЕС, «который, по их оценкам, выработан для милитаризации Европы и ее подготовки к войне с Москвой».
Нынешние власти Венгрии регулярно критикуют и не одобряют предложения ЕК, направленные против Москвы. В связи с этим европейские власти подозревают Будапешт в аффилированности с Россией.
Будапешт продолжает закупать у Москвы энергоресурсы после начала спецоперации на Украине в 2022 г. «Ведомости» писали, что после блокировки транзита газа через Украину газоснабжение Венгрии обеспечено избытком в ПХГ (на январь – 3,5 млрд куб. м, или 57% мощности), поставками из Румынии (азербайджанский газ, часть идет в Словакию) и Хорватии (СПГ), а также своей добычей (1,6 млрд куб. м, 19% потребления), отмечает эксперт. По нефти до 30% потребностей в Венгрию идет через Хорватию.
При этом цель ЕК – полное замещение российских поставок углеводородов в регионе.
6 мая стало известно, что в июне ЕК планирует представить юридические механизмы для прекращения поставок российских энергоресурсов в страны ЕС. Венгрия тогда осудила это предложение. Орбан говорил, что такие предложения ЕС направлены против Венгрии.