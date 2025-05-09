Венгрия выступила против плана ЕК по отказу от российских энергоносителей
Будапешт отрицательно оценивает план Еврокомиссии (ЕК), подразумевающий отказ от российских энергоносителей. При этом Евросоюз (ЕС) может утвердить его, если решение будет приниматься не консенсусом, а большинством голосов, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в программе радиостанции Kossuth.
Орбан назвал предложение ЕС направленным против Венгрии, напомнив о позиции страны по вопросу вступления Украины в Евросоюз. По его словам, реализация плана приведет к резкому росту цен на энергоносители и увеличит расходы венгерских семей на 800 млрд форинтов (2 млрд евро) ежегодно.
6 мая стало известно, что в июне ЕК планирует представить юридические механизмы для прекращения поставок российских энергоресурсов в страны Евросоюза. Речь идет о трубопроводном газе, СПГ, нефти и ядерном топливе. Согласно проекту, с конца 2025 г. будет введен запрет на спотовые сделки и новые газовые контракты, а к 2027 г. планируется полностью прекратить долгосрочное сотрудничество с российскими поставщиками. ЕК предлагает расторгать действующие долгосрочные контракты, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. Для замещения российского газа Брюссель рассчитывает на увеличение поставок СПГ, в том числе из США.