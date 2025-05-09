Венгрия выступила против плана ЕК по отказу от российских энергоносителей

6 мая стало известно, что в июне ЕК планирует представить юридические механизмы для прекращения поставок российских энергоресурсов в страны Евросоюза. Речь идет о трубопроводном газе, СПГ, нефти и ядерном топливе. Согласно проекту, с конца 2025 г. будет введен запрет на спотовые сделки и новые газовые контракты, а к 2027 г. планируется полностью прекратить долгосрочное сотрудничество с российскими поставщиками. ЕК предлагает расторгать действующие долгосрочные контракты, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. Для замещения российского газа Брюссель рассчитывает на увеличение поставок СПГ, в том числе из США.