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Венгрия выступила против плана ЕК по отказу от российских энергоносителей

Ведомости

Будапешт отрицательно оценивает план Еврокомиссии (ЕК), подразумевающий отказ от российских энергоносителей. При этом Евросоюз (ЕС) может утвердить его, если решение будет приниматься не консенсусом, а большинством голосов, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в программе радиостанции Kossuth.

«Они могут принять его квалифицированным большинством», – сказал Орбан (цитата по ТАСС).

Орбан назвал предложение ЕС направленным против Венгрии, напомнив о позиции страны по вопросу вступления Украины в Евросоюз. По его словам, реализация плана приведет к резкому росту цен на энергоносители и увеличит расходы венгерских семей на 800 млрд форинтов (2 млрд евро) ежегодно.

6 мая стало известно, что в июне ЕК планирует представить юридические механизмы для прекращения поставок российских энергоресурсов в страны Евросоюза. Речь идет о трубопроводном газе, СПГ, нефти и ядерном топливе. Согласно проекту, с конца 2025 г. будет введен запрет на спотовые сделки и новые газовые контракты, а к 2027 г. планируется полностью прекратить долгосрочное сотрудничество с российскими поставщиками. ЕК предлагает расторгать действующие долгосрочные контракты, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. Для замещения российского газа Брюссель рассчитывает на увеличение поставок СПГ, в том числе из США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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