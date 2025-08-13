«Росатом»: ВСУ обстреливают Энергодар и Запорожскую АЭС на ежедневной основе
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрелы Энергодара и территорий, прилегающих к Запорожской АЭС, на ежедневной основе. Об этом сообщили в Telegram-канале «Росатома».
В ведомстве отметили, что интенсивность атак украинской стороны на ЗАЭС и прилегающую территорию растет весь последний месяц. Это приводит к жертвам среди мирного населения. По данным Росатома, за последние три недели в результате атак ВСУ погибли трое жителей Энергодара – двое мужчин и женщина-пенсионерка.
«Непрекращающиеся обстрелы создают прямую угрозу физической целостности критически важной инфраструктуры станции, что может привести к тяжелым последствиям», – говорится в сообщении.
12 августа украинская армия атаковала территорию возле ЗАЭС, в результате произошло возгорание сухой травы. Глава Запорожской области Евгений Балицкий тогда отметил, что ситуация находится под контролем и не несет никаких последствий для станции и жителей: «Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме».
Директор по коммуникациям российской администрации ЗАЭС Евгения Яшина 10 августа заявила, что атаки со стороны ВСУ создают критическую ситуацию вокруг Запорожской АЭС, а также сложную психологическую обстановку.