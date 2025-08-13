«Росатом»: ВСУ обстреливают Энергодар и Запорожскую АЭС на ежедневной основе

В ведомстве отметили, что интенсивность атак украинской стороны на ЗАЭС и прилегающую территорию растет весь последний месяц. Это приводит к жертвам среди мирного населения. По данным Росатома, за последние три недели в результате атак ВСУ погибли трое жителей Энергодара – двое мужчин и женщина-пенсионерка.