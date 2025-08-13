Зеленский показал, как выглядела онлайн-встреча с европейскими лидерами
Президент Украины Владимир Зеленский показал, как проходила виртуальная беседа с европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом. Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.
На кадрах видеоролика показано, что сам Зеленский вышел в эфир вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем из Берлина. Во встрече также приняли участие некоторые европейские лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрона, премьер-министры Великобритании Кир Стармера и Италии Джорджия Мелони, а также вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Благодарен партнерам за общую позицию: путь к миру не может быть определен без Украины, а переговоры могут принести результат только тогда, когда будут происходить в условиях прекращения огня», – написал украинский лидер.
В преддверии встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая пройдет на Аляске 15 августа, Трамп провел онлайн-переговоры с Зеленским и некоторыми европейскими лидерами.
После телефонного разговора с Трампом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что во время предстоящей встречи с Путиным американский лидер намерен добиться прекращения огня на Украине. Кроме того, по словам французского лидера, Трамп уверен, что любые территориальные вопросы между Россией и Украиной необходимо решать только путем переговоров с Киевом.