Президент Бразилии призвал протестировать общую валюту БРИКС
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что страна не должна зависеть от американского доллара, поэтому она открыта для тестирования альтернативных вариантов торговли между странами-членами БРИКС. Об этом сообщает The Economic Times.
«У нас может быть валюта для торговли в БРИКС — эту идею мы должны протестировать», – сказал да Силва.
30 июля президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении тарифов на бразильские товары до 50%. В Белом доме пояснили, что такой шаг связан с давлением со стороны властей Бразилии на американский бизнес, включая требования к цензуре и передаче пользовательских данных. Эти действия, по мнению Вашингтона, наносят ущерб интересам США в области прав человека и демократии.
Бразилия 11 августа обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с запросом о проведении консультаций с США в связи с торговыми пошлинами. Бразилия утверждает, что США установили 10%-ную пошлину на все бразильские товары, а также дополнительную 40%-ную пошлину на определенные товары бразильского происхождения. По мнению Бразилии, эти меры противоречат обязательствам США согласно генеральному соглашению по тарифам и торговле (ГАТТ) 1994 г. и соглашению об урегулировании споров (СУС).
31 января пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что страны БРИКС не планируют создавать общую валюту.