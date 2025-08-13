Президент Бразилии призвал протестировать общую валюту БРИКС

Бразилия 11 августа обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с запросом о проведении консультаций с США в связи с торговыми пошлинами. Бразилия утверждает, что США установили 10%-ную пошлину на все бразильские товары, а также дополнительную 40%-ную пошлину на определенные товары бразильского происхождения. По мнению Бразилии, эти меры противоречат обязательствам США согласно генеральному соглашению по тарифам и торговле (ГАТТ) 1994 г. и соглашению об урегулировании споров (СУС).