Володин: Путин и Ким Чен Ын укрепили отношения Москвы и Пхеньяна

В ночь с 13 на 14 августа Володин прибыл в Пхеньян во главе российской делегации по приглашению парламента КНДР. Визит продлится до 15 августа. За это время российская делегация посетит ряд встреч и примет участие в праздничных мероприятиях. Позже в международном аэропорту Пхеньяна встретили и делегацию Минкультуры РФ, в состав которой входит певец Shaman. Возглавляет ее замминистра Андрей Малышев.