Володин: Путин и Ким Чен Ын укрепили отношения Москвы и Пхеньяна
Связи России и КНДР укрепились благодаря сотрудничеству глав государств Владимира Путина и Ким Чен Ына, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Цой Рён Хэ в рамках официального визита в Пхеньян. Его слова передает парламентское телевидение «Дума ТВ».
«Отношения между РФ и КНДР развиваются во многом благодаря нашим лидерам. Отношения между нашими странами стали крепче», – сказал Володин.
Он также напомнил о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами в 2024 г. По его словам, решение получило единогласную поддержку всех политических сил в Госдуме. Володин подчеркнул, что это показывает стратегический характер отношений КНДР и России.
Володин поблагодарил КНДР за приглашение принять участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Кореи. Он отметил, что это общий праздник для двух государств, так как советские солдаты «плечом к плечу [с северокорейскими военнослужащими] сделали все, чтобы освободить страну от японских захватчиков».
В ночь с 13 на 14 августа Володин прибыл в Пхеньян во главе российской делегации по приглашению парламента КНДР. Визит продлится до 15 августа. За это время российская делегация посетит ряд встреч и примет участие в праздничных мероприятиях. Позже в международном аэропорту Пхеньяна встретили и делегацию Минкультуры РФ, в состав которой входит певец Shaman. Возглавляет ее замминистра Андрей Малышев.