The Times: Британия не будет размещать военный контингент на Украине
Великобритания отказалась от своих планов в рамках «коалиции желающих» и вместо размещения военных «миротворческих сил» на территории Украины теперь поддерживает более «реалистичную миссию», сообщила газета The Times.
По данным издания, премьер-министр Великобритании Кир Стармер больше не намерен направлять 30 000 солдат в иностранное государство. Он готов рассматривать обеспечение воздушной безопасности над Западной Украиной, а также помочь в подготовке украинских военнослужащих и разминировании Черного моря.
Это произошло после встречи в формате видеоконференции с участием европейских лидеров, в том числе президента Украины Владимира Зеленского и Стармера, а также президента США Дональда Трампа. На ней главы государств Евросоюза (ЕС) договорились о совместных координационных действиях по достижению прекращения огня в конфликте России и Украины.
Разговор также предшествовал саммиту РФ – США, который состоится 15 августа в Анкоридже в США. По данным Politico, Трамп (вновь на встрече 13 августа) заявил, что готов идти в рамках встречи с Путиным к обеспечению гарантий безопасности Украины по достижении прекращения огня. При этом такие меры будут приняты только вне НАТО, подчеркнул Трамп.