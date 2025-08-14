The Times: Британия не будет размещать военный контингент на Украине

Разговор также предшествовал саммиту РФ – США, который состоится 15 августа в Анкоридже в США. По данным Politico, Трамп (вновь на встрече 13 августа) заявил, что готов идти в рамках встречи с Путиным к обеспечению гарантий безопасности Украины по достижении прекращения огня. При этом такие меры будут приняты только вне НАТО, подчеркнул Трамп.