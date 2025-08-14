Мелания Трамп пригрозила Хантеру Байдену иском за клевету по делу Эпштейна

Эпштейн проходил по делу о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних. Его обвиняли в принуждении детей к сексуальному рабству, вовлечении их в проституцию и сборе компромата на представителей элитных кругов. Финанист умер в тюрьме в 2019 г. Официальная версия – самоубийство. Дело Эпштейна содержит тысячи документов. Эту информацию рассматривают в конгрессе США. В ходе своей предвыборной кампании Трамп пообещал сторонниками опубликовать все данные по делу финансиста, однако затем он отказался от этой идеи, что вызывало негодование среди его избирателей.