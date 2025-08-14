Газета
Мелания Трамп пригрозила Хантеру Байдену иском за клевету по делу Эпштейна

Первая леди США Мелания Трамп пригрозила Хантеру Байдену – сыну бывшего американского президента Джо Байдена – иском в $1 млрд за ложные заявления в ее адрес, связанные с делом финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в связях с несовершеннолетними. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на письмо ее адвоката.

В письме говорится, что 5 августа Байден опубликовал на YouTube видеоролик с заголовком «Хантер Байден возвращается», которое содержало несколько ложных заявлений. Адвокат потребовал немедленного отказа от клеветнических утверждений в адрес Мелании. Если сын бывшего президента не выполнит требование, первая леди США собиралась подать на него в суд с требованием о выплате $1 млн ущерба. В качестве крайнего срока указано 7 августа.

Собеседник телеканала рассказал, что Байден не выполнил требование в установленный срок.

24 июля Politico писало, что президент США Дональд Трамп приходит в ярость из-за того, что дело Эпштейна привлекает так много внимания. Лидер республиканского большинства в сенате США Джон Тьюн заявил, что он обсуждал с американским главой ситуацию вокруг документов финансиста «мимоходом» и президент дал понять, что «есть другие приоритеты, которые должны быть важнее».

Эпштейн проходил по делу о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних. Его обвиняли в принуждении детей к сексуальному рабству, вовлечении их в проституцию и сборе компромата на представителей элитных кругов. Финанист умер в тюрьме в 2019 г. Официальная версия – самоубийство. Дело Эпштейна содержит тысячи документов. Эту информацию рассматривают в конгрессе США. В ходе своей предвыборной кампании Трамп пообещал сторонниками опубликовать все данные по делу финансиста, однако затем он отказался от этой идеи, что вызывало негодование среди его избирателей.

