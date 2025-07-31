Почему рейтинги Трампа падают, но его это не смущает

Для Трампа сравнительно низкие рейтинги – привычная история, согласен доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков. По этой причине, подчеркивает он, продолжающийся скандал вокруг дела педофила Джеффри Эпштейна хоть и влияет на рейтинги, но не стал главной причиной их падения. «В плане промежуточных выборов республиканцам деваться некуда: исходя из исторического тренда их победа в палате представителей крайне маловероятна», – говорит Новиков. Лично для Трампа его собственные рейтинги сейчас не имеют особого значения: он президент второго срока и позволяет себе опираться на полномочия исполнительной власти – все это делает президента менее зависимым от рейтингов, даже если они далее будут снижаться, резюмировал эксперт.