Почему рейтинги Трампа падают, но его это не смущает

Почему рейтинги Трампа падают, но его это не смущаетК ним президент привык еще с первого срока
Итоговые июльские исследования показали значительное снижение рейтингов президента США Дональда Трампа. Согласно результатам последнего опроса агентства Gallup и совместного исследования YouGov и журнала The Economist, уровень его поддержки находится в диапазоне от 37 до 40%. Первая цифра – самый низкий показатель одобрения Трампа на его втором сроке.
При анализе новых опросов выделяются два фактора. Во-первых, согласно пресс-релизу Gallup, основным драйвером критического настроя в отношении Трампа выступают независимые избиратели – одна из самых важных групп, за поддержку со стороны которой борются и демократы, и республиканцы. Во-вторых, данные YouGov и The Economist показывают негативный рейтинг Трампа практически во всех сферах, включая экономику (51%) и конкретно политику по борьбе с инфляцией (59%). И даже его иммиграционную политику, предложения по которой ранее были среди наиболее популярных, а сейчас позитивно оцениваются лишь 44%. Низкую оценку избирателей получила и торговая политика Трампа – 37%.
Как сообщила газета The Hill, низкие рейтинги Трампа могут навредить республиканцам на промежуточных выборах в ноябре 2026 г.
Средние показатели, на которые нужно ориентироваться, наоборот, показывают довольно комфортные рейтинги Трампа, отмечает руководитель «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. Согласно усредненному показателю 40 опросов (проведены с 1 по 28 июля) в агрегаторе газеты The New York Times, средний рейтинг американского президента составляет 44%.
Ситуация кажется еще менее критичной, если изучить данные агрегатора за аналогичный период на первом сроке Трампа (2017–2021). Тогда его антирейтинг, который высчитывается как разница между осуждением и поддержкой его деятельности, был 17 п. п. (в конце июля 2025 г. она составляет 9 п. п. – «Ведомости»). По данным Gallup, средний уровень поддержки Трампа с 2017 по 2021 г. составил 41%. Начиная с Джорджа Буша-младшего (2001–2009) у всех американских президентов в ХXI в. средний рейтинг ниже 50%.
Что касается влияния популярности президента на шансы республиканцев на выборах, то здесь логичнее ориентироваться на партийные рейтинги, продолжает Минченко. По данным последнего опроса газеты The Wall Street Journal, проведенного с 16 по 20 июля, позитивно к партии относятся 43%, негативно – 54%. Эксперт уточняет, что на фоне демократов показатели республиканцев выглядят более выигрышными. По данным того же опроса, поддержка демократов составляет 33%, а негативно по отношению к ним настроены 63% – это самый высокий антирейтинг этой партии за последние 35 лет.
Поэтому, продолжает Минченко, положение Трампа и республиканцев пока весьма стабильное как с точки зрения опросов, так и с точки зрения кадров. «У республиканцев есть лидер в лице Трампа для координации политической стратегии, а демократы находятся только в поиске такой фигуры, и пока без очевидных претендентов», – подчеркивает эксперт.
Для Трампа сравнительно низкие рейтинги – привычная история, согласен доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков. По этой причине, подчеркивает он, продолжающийся скандал вокруг дела педофила Джеффри Эпштейна хоть и влияет на рейтинги, но не стал главной причиной их падения. «В плане промежуточных выборов республиканцам деваться некуда: исходя из исторического тренда их победа в палате представителей крайне маловероятна», – говорит Новиков. Лично для Трампа его собственные рейтинги сейчас не имеют особого значения: он президент второго срока и позволяет себе опираться на полномочия исполнительной власти – все это делает президента менее зависимым от рейтингов, даже если они далее будут снижаться, резюмировал эксперт.