В Кремле назвали состав российской делегации для переговоров на Аляске

Ушаков уточнил, что встреча президентов начнется в 22:30 мск (11:30 по местному времени). Он добавил, что это будет встреча тет-а-тет с участием переводчиков. Помощник президента РФ также рассказал, что по результатам переговоров на Аляске Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию для СМИ.