Трамп заявил, что хочет дать возможность России и Украине обсуждать сделку
Президент США Дональд Трамп намерен предоставить России и Украине возможность самим обсуждать возможное соглашение по урегулированию конфликта между странами. Об этом он заявил в эфире радиостанции Fox News Radio.
«Я не собираюсь вести переговоры о соглашении, позволю им самим договориться о сделке. Так что мы позвоним президенту [Украины Владимиру] Зеленскому, если встреча будет удачной. Если она будет неудачной, то я никому не буду звонить», – подчеркнул Трамп.
15 августа в Анкоридже на Аляске состоится встреча российского президента Владимира Путина и Трампа. По данным CNN, местом проведения саммита станет военная база Элмендорф-Ричардсон.
Помощник президента России Юрий Ушаков уточнял, что встреча лидеров начнется в 11:30 по местному времени (22:30 мск) с беседы тет-а-тет. После стороны продолжат переговоры в составе делегаций за рабочим завтраком и проведут совместную пресс-конференцию для СМИ. В состав российской делегации включены Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что во время разговора с европейскими лидерами Трамп заявил, что Зеленский будет приглашен на возможную вторую встречу с Путиным.