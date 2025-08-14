Отделение «АдГ» в Бранденбурге признано правоэкстремистской организацией
Отделение партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») в федеральной земле Бранденбург признано «подтвержденной правоэкстремистской организацией». Такой вывод содержится в 140-страничном докладе земельного ведомства по охране конституции, сообщает Deutsche Welle
Глава ведомства Фильфрид Петерс заявил, что партия «отчасти расистская и отличается высоким уровнем ксенофобии». По его словам, «АдГ» в Бранденбурге придерживается этнокультурной концепции народа, которая исключает и дискриминирует людей, а функционеры партии допускают заявления, бросающие вызов демократическим принципам.
В докладе также отмечается, что ключевые представители отделения ставят под сомнение легитимность конституционных процедур и решений, стремясь «к общей дискредитации политической системы» ФРГ.
2 мая Федеральное ведомство по охране конституции признало партию «АдГ» правоэкстремистской, указав, что этническое понимание народа, преобладающее в ее рядах, противоречит демократическим принципам. В ответ 5 мая «АдГ» подала иск в суд против ведомства, оспаривая принятое решение.