Отделение «АдГ» в Бранденбурге признано правоэкстремистской организацией

Глава ведомства Фильфрид Петерс заявил, что партия «отчасти расистская и отличается высоким уровнем ксенофобии». По его словам, «АдГ» в Бранденбурге придерживается этнокультурной концепции народа, которая исключает и дискриминирует людей, а функционеры партии допускают заявления, бросающие вызов демократическим принципам.