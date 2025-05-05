«АдГ» оспорила в суде решение признать партию экстремистской
Партия «Альтернатива для Германии» («АдГ») подала в суд на Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ за решение признать ее правоэкстремистской. Об этом рассказал агентству DPA пресс-секретарь лидера партии Даниэль Тапп.
Иск был подан в административный суд Кельна, где расположена штаб-квартира контрразведки ФРГ.
2 мая Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ признало «АдГ» правоэкстремистской. По его мнению, преобладающее в партии представление о народе по этническому и родовому признаку несовместимо с принципами демократии и направлено на исключение определенных групп из равноправного участия в жизни общества.
Юристы «Альтернативы для Германии» потребовали от ведомства изменить свое решение до 08:00 по местному времени (09:00 мск) 5 мая. Решение контрразведки в юридической компании Höcker посчитали незаконным. Там уточнили, что посоветуют партии инициировать дальнейшее срочное судебное разбирательство в административном суде Кельна.
Исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц призвал не спешить с процедурой запрета партии, отметив необходимость взвешенного подхода.