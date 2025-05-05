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«АдГ» оспорила в суде решение признать партию экстремистской

Ведомости

Партия «Альтернатива для Германии» («АдГ») подала в суд на Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ за решение признать ее правоэкстремистской. Об этом рассказал агентству DPA пресс-секретарь лидера партии Даниэль Тапп.

Иск был подан в административный суд Кельна, где расположена штаб-квартира контрразведки ФРГ.

2 мая Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ признало «АдГ» правоэкстремистской. По его мнению, преобладающее в партии представление о народе по этническому и родовому признаку несовместимо с принципами демократии и направлено на исключение определенных групп из равноправного участия в жизни общества.

Юристы «Альтернативы для Германии» потребовали от ведомства изменить свое решение до 08:00 по местному времени (09:00 мск) 5 мая. Решение контрразведки в юридической компании Höcker посчитали незаконным. Там уточнили, что посоветуют партии инициировать дальнейшее срочное судебное разбирательство в административном суде Кельна.

Исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц призвал не спешить с процедурой запрета партии, отметив необходимость взвешенного подхода.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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