Юристы АдГ потребовали отозвать решение о признании партии экстремистской
Юристы «Альтернативы для Германии» (АдГ) потребовали от Федерального ведомства по охране конституции ФРГ, которое на этой неделе признало партию правоэкстремистской, изменить свое решение до 08:00 (09:00 мск) 5 мая, сообщает Bild.
Решение контрразведки в юридической компании Höcker считают незаконным.
«Если такое заявление не будет сделано, мы посоветуем нашему клиенту инициировать дальнейшее срочное судебное разбирательство в административном суде Кельна», – говорится в 48-страничном предупредительном письме компании.
2 мая Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ признало «АдГ» правоэкстремистской. По мнению ведомства, преобладающее в партии представление о народе по этническому и родовому признаку несовместимо с принципами демократии и направлено на исключение определенных групп из равноправного участия в жизни общества. Исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц порекомендовал не торопиться с процедурой запрета в стране АдГ.