Юристы АдГ потребовали отозвать решение о признании партии экстремистской

2 мая Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ признало «АдГ» правоэкстремистской. По мнению ведомства, преобладающее в партии представление о народе по этническому и родовому признаку несовместимо с принципами демократии и направлено на исключение определенных групп из равноправного участия в жизни общества. Исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц порекомендовал не торопиться с процедурой запрета в стране АдГ.