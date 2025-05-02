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Шольц призвал не торопиться с запретом «Альтернативы для Германии»

Ведомости

Исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц порекомендовал не торопиться с процедурой запрета в стране партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Его слова приводит Reuters.

«Я против быстрого удара, нам стоит тщательно оценить классификацию», – заявил Шольц в ходе конференции евангелической церкви в Ганновере.

2 мая Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ признало «АдГ» правоэкстремистской. По мнению ведомства, преобладающее в партии представление о народе по этническому и родовому признаку несовместимо с принципами демократии и направлено на исключение определенных групп из равноправного участия в жизни общества.

О том что «Альтернативу для Германии» могут признать экстремистской организацией, сообщала в феврале 2024 г. газета Sueddeutsche Zeitung. Кроме того, правоэкстремистскими уже были признаны три отделения партии – в федеральных землях Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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