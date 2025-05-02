Шольц призвал не торопиться с запретом «Альтернативы для Германии»
Исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц порекомендовал не торопиться с процедурой запрета в стране партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Его слова приводит Reuters.
«Я против быстрого удара, нам стоит тщательно оценить классификацию», – заявил Шольц в ходе конференции евангелической церкви в Ганновере.
2 мая Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ признало «АдГ» правоэкстремистской. По мнению ведомства, преобладающее в партии представление о народе по этническому и родовому признаку несовместимо с принципами демократии и направлено на исключение определенных групп из равноправного участия в жизни общества.
О том что «Альтернативу для Германии» могут признать экстремистской организацией, сообщала в феврале 2024 г. газета Sueddeutsche Zeitung. Кроме того, правоэкстремистскими уже были признаны три отделения партии – в федеральных землях Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия.