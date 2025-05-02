Шольц призвал не торопиться с запретом «Альтернативы для Германии»

О том что «Альтернативу для Германии» могут признать экстремистской организацией, сообщала в феврале 2024 г. газета Sueddeutsche Zeitung. Кроме того, правоэкстремистскими уже были признаны три отделения партии – в федеральных землях Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия.