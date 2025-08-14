Мэр Анкориджа: подготовка к саммиту РФ и США почти не повлияла на жизнь в городе
Подготовка к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая пройдет 15 августа в Анкоридже, минимально сказалась на повседневной жизни города. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь мэра Эмили Гудикунц.
По ее словам, нарушения в работе муниципальных служб незначительны. Власти города взаимодействуют с администрацией штата Аляска, военными на объединенной базе Элмендорф-Ричардсон и Белым домом, чтобы содействовать проведению саммита.
Переговоры Путина и Трампа состоятся 15 августа на военной базе в Анкоридже. В Кремле отмечали, что подписания документов по итогам встречи не планируется.
Трамп до этого оценил вероятность неудачи переговоров в 25%. По его словам, саммит станет подготовительным этапом для второй встречи.