Bloomberg: выбор Аляски для саммита стал испытанием для Секретной службы США

По данным агентства, подготовка к саммиту напоминала «полномасштабный спринт, умещенный в одну неделю». Секретная служба перебросила в Анкоридж сотни агентов, которым нужно было обеспечить жилье и транспорт. Из-за ограниченного рынка аренды автомобилей в городе пришлось доставлять машины из других частей штата и даже из других регионов США.