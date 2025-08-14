Bloomberg: выбор Аляски для саммита стал испытанием для Секретной службы США
Решение провести встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже стало серьезным вызовом для американской Секретной службы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, подготовка к саммиту напоминала «полномасштабный спринт, умещенный в одну неделю». Секретная служба перебросила в Анкоридж сотни агентов, которым нужно было обеспечить жилье и транспорт. Из-за ограниченного рынка аренды автомобилей в городе пришлось доставлять машины из других частей штата и даже из других регионов США.
Одновременно служба готовится к неделе высокого уровня Генассамблеи ООН, которая пройдет в сентябре в Нью-Йорке.
Встреча Путина и Трампа состоится 15 августа. По информации Кремля, подписание итоговых документов не планируется. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что «было бы большой ошибкой» забегать вперед и пытаться что-то предрекать. По его данным, подготовка к саммиту велась в сжатые сроки, но для проведения встречи были соблюдены все параметры.
Трамп до этого оценил вероятность неудачи саммита в 25% и назвал встречу подготовительным этапом перед второй.