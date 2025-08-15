Лавров: российская делегация четко изложит свою позицию на Аляске
У российской стороны есть понятные и четкие позиции, которые она изложит в ходе саммита с президентом США Дональдом Трампом в ходе саммита на Аляске. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы знаем, что у нас есть аргументы, мы знаем, что у нас есть позиции понятные и четкие. Мы будем их излагать», – сказал он, отметив, что Москва не загадывает ничего наперед.
Лавров подчеркнул, что для изложения российской позиции было немало сделано в ходе визитов спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в РФ.
Переговоры глав РФ и США пройдут в городе Анкоридже 15 августа. Главной темой саммита станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.
Помимо Лаврова, в российскую делегацию войдут помощник президента Юрий Ушаков, глава Минобороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Встреча Путина и Трампа в составе делегаций пройдет по формуле «5 на 5». Ушаков пояснил, что такой формат был выбран с учетом того, что на повестке – «важные и чувствительные темы», а круг участников намеренно ограничен.
Состав американской делегации тоже определен, но не был раскрыт без официального объявления со стороны Белого дома.