Алиев: Азербайджан не рассматривает катастрофу Azal как преднамеренную атаку

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерение Баку обратиться суд в связи с крушением самолета, заявлял, что это является правом Азербайджана. «Идут следственные действия, идет разбирательство. Если Азербайджан примет такое решение, – в данном случае это право Азербайджана. Мы будем ожидать официальных вердиктов всех разбирательств и следствий, которые идут», – сказал он.