Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Алиев: Азербайджан не рассматривает катастрофу Azal как преднамеренную атаку

Ведомости

Азербайджан не рассматривает катастрофу самолета компании Azerbaijan Airlines (Azal) вблизи Актау как преднамеренную атаку. Об этом сообщил президент страны Ильхам Алиев в интервью телеканалу Fox News.

Крушение самолета Azal произошло 25 декабря 2024 г. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, погибли 38 человек. Алиев сообщал о внешнем воздействии на воздушное судно во время нахождения в воздушном пространстве России. По его словам, это привело к потере управления.

В феврале был обнародован предварительный отчет по расследованию крушения. Согласно ему, при выполнении рейса были зафиксированы два звуковых удара, сработала звуковая сигнализация отключения автопилота и автомата тяги. Командир решил следовать на запасной аэродром Актау, но там при столкновении с землей лайнер разрушился и частично сгорел.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерение Баку обратиться суд в связи с крушением самолета, заявлял, что это является правом Азербайджана. «Идут следственные действия, идет разбирательство. Если Азербайджан примет такое решение, – в данном случае это право Азербайджана. Мы будем ожидать официальных вердиктов всех разбирательств и следствий, которые идут», – сказал он.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных