Алиев: Азербайджан не рассматривает катастрофу Azal как преднамеренную атаку
Азербайджан не рассматривает катастрофу самолета компании Azerbaijan Airlines (Azal) вблизи Актау как преднамеренную атаку. Об этом сообщил президент страны Ильхам Алиев в интервью телеканалу Fox News.
Крушение самолета Azal произошло 25 декабря 2024 г. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, погибли 38 человек. Алиев сообщал о внешнем воздействии на воздушное судно во время нахождения в воздушном пространстве России. По его словам, это привело к потере управления.
В феврале был обнародован предварительный отчет по расследованию крушения. Согласно ему, при выполнении рейса были зафиксированы два звуковых удара, сработала звуковая сигнализация отключения автопилота и автомата тяги. Командир решил следовать на запасной аэродром Актау, но там при столкновении с землей лайнер разрушился и частично сгорел.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерение Баку обратиться суд в связи с крушением самолета, заявлял, что это является правом Азербайджана. «Идут следственные действия, идет разбирательство. Если Азербайджан примет такое решение, – в данном случае это право Азербайджана. Мы будем ожидать официальных вердиктов всех разбирательств и следствий, которые идут», – сказал он.