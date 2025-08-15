Газета
Главная / Политика /

Трамп выехал на базу Эндрюс, откуда он полетит на Аляску на саммит с Путиным

Ведомости

Президент США Дональд Трамп выехал из Белого дома на авиабазу Эндрюс. Оттуда он полетит на Аляску, где запланирован его саммит с лидером РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пуле Белого дома.

«Президент Трамп в красном галстуке сел в "Зверя" (служебный автомобиль президента США) в 7:31 утра (14:31 мск). Кортеж выехал из Белого дома в сторону базы ВВС Эндрюс в 7:32», – говорится в сообщении пула (цитата по «РИА Новости»).

Встреча Путина и Трампа состоится 15 августа в Анкоридже и начнется в 22:00 мск (11:00 по местному времени). Сообщалось, что главной темой переговоров станет поиск долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

Белый дом до этого сообщил состав американской делегации на переговорах. В нее вошли госсекретарь Марко Рубио, глава минторга Говард Латник, министр финансов Скотт Бессент и директор ЦРУ Джон Ли Рэтклифф. Также в делегации спецпосланник президента на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, ее заместитель Дэн Скавино и пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.

14 августа в Кремле отмечали, что не стоит делать преждевременные прогнозы относительно итогов саммита. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что подписания каких-либо документов по итогам встречи лидеров РФ и США не ожидается.

Новость дополняется

