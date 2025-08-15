Российский самолет Ту-214ПУ вылетел из Магадана в Анкоридж
Российский самолет Ту-214ПУ направился из Магадана в Анкоридж, где 15 августа пройдет встреча президентов России и США. Данные об этом опубликовал сервис Flightradar.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков до этого рассказывал, что полет до Анкориджа займет около четырех часов. Представитель Кремля пояснял, что в пути глава государства будет работать над материалами к предстоящей встрече.
В аэропорту Путина встретит президент США Дональд Трамп. Переговоры пройдут на базе Элмендорф–Ричардсон в Анкоридже. Главная тема встречи – урегулирование конфликта на Украине.
Песков подчеркивал, что прогнозировать итоги саммита преждевременно и подписание итоговых документов не планируется. Дональд Трамп, следуя на встречу, заявлял о намерении обсудить с Путиным также территориальные вопросы.