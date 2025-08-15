В МИД РФ выразили обеспокоенность планом Израиля оккупировать Газу
Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин в ходе встречи с послом Израиля Симоной Гальперин в Москве заявил, что для России неприемлем план государства по оккупации Газы, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
«Подчеркнута неприемлемость политики, закрепляющей новые реалии на земле и чреватой дальнейшим обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта», – отметили в МИДе.
В ведомстве сообщили, что российский министр принял посла по ее просьбе. Помимо израильско-палестинского конфликта дипломаты обсудили «отдельные актуальные аспекты» украинского кризиса. Москва разъяснила свою позицию и то, как будет действовать Россия для достижения урегулирования, вновь подчеркнув необходимость устранить коренные причины.
Вершинин и Гальперин поговорили и о развитии отношений РФ и Израиля.
Решение военно-политического кабинета Израиля о взятии под контроль всей территории Газы было объявлено вечером 8 августа. После этого руководство страны осудили Исландия, Ирландия, Люксембург, Мальта, Норвегия, Португалия, Словения, Испания, Великобритания и другие государства. Президент Франции Эммануэль Макрон позже заявил, что сожалеет по поводу милитаристских устремлений израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. 12 августа в КНДР присоединились к осуждению плана главы государства.