В МИД РФ выразили обеспокоенность планом Израиля оккупировать Газу

Решение военно-политического кабинета Израиля о взятии под контроль всей территории Газы было объявлено вечером 8 августа. После этого руководство страны осудили Исландия, Ирландия, Люксембург, Мальта, Норвегия, Португалия, Словения, Испания, Великобритания и другие государства. Президент Франции Эммануэль Макрон позже заявил, что сожалеет по поводу милитаристских устремлений израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. 12 августа в КНДР присоединились к осуждению плана главы государства.