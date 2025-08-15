Глава МИД Швейцарии заявил о возможном перемирии на Украине в ближайшее время
Россия и Украина в скором времени смогут достичь хотя бы временного перемирия, сказал министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис в интервью газете Le Temps.
«Я думаю, что вскоре мы, возможно, увидим небольшой луч надежды в виде перемирия на Украине, пусть даже временного», – заявил он.
Он также отметил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) может стать ключевым звеном в поддержании мира, а это «оправдывает председательство Швейцарии» в объединении в 2026 г.
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что будет молиться за мир на фоне предстоящей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Оба лидера уже прибыли в Анкоридж на Аляске, где и находится база Эльмендорф-Ричардсон – место проведения саммита. При встрече они пожали друг другу руки.
Перед встречей Трамп отмечал, что хочет достичь прекращения огня на Украине как можно скорее и огорчится, если этого не произойдет в ходе ближайшей встречи.