Bloomberg: саммит на Аляске стал самой продолжительной встречей Трампа и Путина
Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стали их самой продолжительной двусторонней встречей, обратил внимание Bloomberg.
«Это стало самой продолжительной личной встречей Трампа и Путина и свидетельством того, что, по оценке самого лидера США, переговоры прошли успешно», – говорится в сообщении.
Переговоры в узком составе «три на три» продлились 2 часа 45 минут. От Москвы были представлены Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков; от Вашингтона: Трамп, госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф.
Как ожидается, после пресс-конференции могут состояться переговоры в расширенном составе. Сейчас в Анкоридже находятся министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Со стороны Вашингтона: министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и министр обороны Пит Хегсет.