Economist рассказал о соглашении по прекращению огня в воздухе на Украине

Саммит РФ – США с участием президентов Владимира Путина и Дональда Трампа прошел 15 августа на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Главной темой стало урегулирование конфликта России и Украины. Сам Трамп называл эту встречу предварительной и говорил, что в дальнейшем постарается организовать прямые переговоры между Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.