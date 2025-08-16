Economist рассказал о соглашении по прекращению огня в воздухе на Украине
До возможной трехсторонней встречи лидеров США, России и Украина уже якобы есть предварительное соглашение о прекращении огня в воздухе, сообщил со ссылкой на источник корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл.
«Мне сообщили, что существует предварительное соглашение о прекращении огня в воздухе до трехсторонней встречи лидеров», – написал он в X.
Кэролл также привел слова источника, который заявил, что «небо подаст сигналы о предварительных результатах этих переговоров». Следующая неделя будет интересной, добавил собеседник журналиста.
Саммит РФ – США с участием президентов Владимира Путина и Дональда Трампа прошел 15 августа на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Главной темой стало урегулирование конфликта России и Украины. Сам Трамп называл эту встречу предварительной и говорил, что в дальнейшем постарается организовать прямые переговоры между Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.
13 августа советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев готов на обсуждение перемирия в воздухе и считает этот процесс начальным этапом переговоров о завершении конфликта. По его словам, перемирие должно распространяться на атаки с воздуха, в том числе с использованием беспилотников.