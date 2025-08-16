Советник Зеленского не осведомлен о воздушном перемирии

После саммита на Аляске президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным на Аляске прошла хорошо, как и разговоры с Зеленским, европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Он уточнил, что стороны пришли к выводу, что лучшим способом положить конец конфликту будет заключение мирного соглашения напрямую. Ожидается, что Зеленский прибудет в Белый дом 18 августа. В случае успешных переговоров в Вашингтоне будет запланирована встреча с Путиным.