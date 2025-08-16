Советник Зеленского не осведомлен о воздушном перемирии
Советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин не располагает информацией о заключении предварительного соглашения о «воздушном перемирии» между Москвой и Киевом. Об этом он написал в соцсети Х.
«Мы ничего не слышали об этом», – подчеркнул Литвин.
16 августа корреспондент Economist Оливер Кэрролл заявил, что до возможной трехсторонней встречи лидеров США, России и Украины уже якобы есть предварительное соглашение о прекращении огня в воздухе. Он также привел слова источника, который сообщил, что «небо подаст сигналы о предварительных результатах этих переговоров». По словам собеседника, следующая неделя будет интересной.
После саммита на Аляске президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным на Аляске прошла хорошо, как и разговоры с Зеленским, европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Он уточнил, что стороны пришли к выводу, что лучшим способом положить конец конфликту будет заключение мирного соглашения напрямую. Ожидается, что Зеленский прибудет в Белый дом 18 августа. В случае успешных переговоров в Вашингтоне будет запланирована встреча с Путиным.
15 августа Путин и Трамп провели встречу на Аляске. Переговоры лидеров продлились 2 часа 45 минут. Их главной темой было урегулирование конфликта на Украине. Зеленский не присутствовал на саммите.