Дмитриев назвал хорошим знаком встречу с медведем перед саммитом на Аляске
Встретить перед саммитом на Аляске медведя было действительно хорошим знаком, отметил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети X.
«Медведь действительно был хорошим знаком», – написал он.
15 августа перед встречей президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске Дмитриев опубликовал видео, где он идет по дороге к водоему, а по берегу мимо него пробежал медведь. Спецпредставитель тогда написал: «Надеюсь, это хороший знак».
После встречи Трамп рассказал, что обсудил и согласовал с российской делегацией много пунктов и теперь решение по разрешению кризиса в руках украинского лидера. После саммита он написал на своей странице в Truth Social, что встреча с Путиным прошла очень хорошо.
15 августа Путин и Трамп провели встречу на Аляске. Переговоры президентов продлились 2 часа 45 минут. Их главной темой было урегулирование конфликта на Украине.