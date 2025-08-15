Дмитриев встретил на Аляске медведя перед саммитом России и США
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев сообщил, что встретил медведя на Аляске перед саммитом президентов России и США.
Видео необычной встречи Дмитриев опубликовал в соцсети X. На кадрах видно, как он идет по дороге к водоему, а по берегу мимо него пробегает медведь.
«Надеюсь, это хороший знак», – написал глава РФПИ.
До этого Дмитриев делился снимком встречи с посланником президента США Стивом Уиткоффом, отметив, что они вскоре продолжат работу с представителями американской делегации.
Саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, переговоры могут продлиться не менее 6–7 часов. Подписание итоговых документов не планируется, но в Кремле рассчитывают на результативность встречи.
Трамп на борту самолета по пути на Аляску заявил, что огорчится, если не договорится с Путиным о прекращении огня.