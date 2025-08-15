Дмитриев встретил на Аляске медведя перед саммитом России и США

Саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, переговоры могут продлиться не менее 6–7 часов. Подписание итоговых документов не планируется, но в Кремле рассчитывают на результативность встречи.