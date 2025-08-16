Зеленский после саммита России и США скоординировал позиции с лидерами ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа скоординировал позиции с европейскими лидерами и призвал не решать вопросы урегулирования конфликта без Киева. Об этом он написал в Telegram-канале.
Зеленский подчеркнул необходимость достижения реального мира и прекращения огня, освобождения пленных украинских военных и гражданских, а также возвращения перемещенных в Россию детей. Кроме того, нужно гарантировать Украине безопасность при участии Европы и США.
Президент Украины добавил, что в разговоре с Трампом сказал ему о важности ужесточения антироссийских санкций в случае, если трехсторонний саммит Москвы, Киева и Вашингтона не состоится.
15 августа Путин и Трамп провели встречу на Аляске. Ее главной темой было урегулирование конфликта на Украине. После саммита президент США заявил, что согласовал с российской делегацией много пунктов и теперь решение по разрешению кризиса в руках Зеленского.
По итогам саммита Трамп и Зеленский созвонились. Сначала беседа велась один на один, потом к ней присоединились европейские лидеры. Президент США проинформировал украинского коллегу о встрече с Путиным и основных пунктах их разговора. Стороны договорились встретиться в Вашингтоне 18 августа и обсудить детали прекращения огня.