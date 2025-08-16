WSJ: Трамп заявил лидерам ЕС о готовности дать гарантии безопасности Украине

После саммита Трампа и Путина также был опубликован текст совместно заявления лидеров ЕС, Великобритании и глав Европейского совета и Еврокомиссии. В документе они приветствовали усилия президента США по достижению мира и отметили, что следующим шагом должны стать трехсторонние переговоры с участием Зеленского. Кроме того, в нем подчеркивается, что страны ЕС продолжат ужесточать санкции и принимать экономические меры для давления на Россию.