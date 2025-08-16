WSJ: Трамп заявил лидерам ЕС о готовности дать гарантии безопасности Украине
Президент США Дональд Трамп заявил лидерам европейских стран о готовности предоставить гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Собеседники издания уточнили, что Трамп провел телефонный разговор с европейскими коллегами на борту президентского самолета, возвращаясь в Вашингтон с саммите в Анкоридже.
15 августа президент России Владимир Путин и Трамп провели саммит на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Их переговоры продлились 2 часа 45 минут. Их главной темой стало урегулирование российско-украинского кризиса. На пресс-конференции после встречи Путин указал на готовность Москвы работать над вопросом обеспечения безопасности Киева.
По итогам саммита Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сначала беседа велась один на один, потом к ней присоединились европейские лидеры. Трамп проинформировал Зеленского о встрече с Путиным и их разговоре. Стороны договорились встретиться в Вашингтоне 18 августа и обсудить детали прекращения огня.
После саммита Трампа и Путина также был опубликован текст совместно заявления лидеров ЕС, Великобритании и глав Европейского совета и Еврокомиссии. В документе они приветствовали усилия президента США по достижению мира и отметили, что следующим шагом должны стать трехсторонние переговоры с участием Зеленского. Кроме того, в нем подчеркивается, что страны ЕС продолжат ужесточать санкции и принимать экономические меры для давления на Россию.