Генсек НАТО посетит США для поддержки Зеленского в переговорах с Трампом
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит США, где намерен поддержать президента Украины Владимира Зеленского в переговорах с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
Встреча Трампа с Зеленским планируется в понедельник, 18 августа. Об этом объявил сам президент США, указав, что после намерен организовать трехстороннюю встречу с ним, Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.
По данным Politico, для поддержки Зеленского в Вашингтон 18 августа может отправится Рютте. Другие собеседники издания сообщили, что компанию президентам может составить лидер Финляндии Александр Стубб.
«Идея заключается в том, что Стубб может помочь предотвратить любые обострения между Трампом и Зеленским и убедить президента США включить Европу в дальнейшие переговоры», – говорится в материале.
Прошлая очная встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне закончилась перепалкой между лидерами. Когда речь зашла о перспективах мирного урегулирования российско-украинского конфликта, то политики вступили в эмоциональный спор, начав перебивать друг друга. Трамп отметил, что Киеву придется пойти на компромиссы для разрешения конфликта с Москвой. Это вызвало негативную реакцию у Зеленского.
15 августа Путин и Трамп провели встречу на Аляске в Анкоридже. Ее главной темой было урегулирование конфликта на Украине. После саммита президенты вышли к прессе с заявлениями, однако на вопросы журналистов не отвечали. Был отменен и совместный обед, сообщал телеканал NBC.
По словам бывшего высокопоставленного чиновника НАТО Камиля Гранда, результаты саммита на Аляске «вызвали обеспокоенность в Европе, поскольку Трамп, похоже, поверил значительной части аргументов Путина».