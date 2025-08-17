Генсек НАТО посетит США для поддержки Зеленского в переговорах с Трампом

15 августа Путин и Трамп провели встречу на Аляске в Анкоридже. Ее главной темой было урегулирование конфликта на Украине. После саммита президенты вышли к прессе с заявлениями, однако на вопросы журналистов не отвечали. Был отменен и совместный обед, сообщал телеканал NBC.