Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Генсек НАТО посетит США для поддержки Зеленского в переговорах с Трампом

Ведомости

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит США, где намерен поддержать президента Украины Владимира Зеленского в переговорах с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Встреча Трампа с Зеленским планируется в понедельник, 18 августа. Об этом объявил сам президент США, указав, что после намерен организовать трехстороннюю встречу с ним, Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

По данным Politico, для поддержки Зеленского в Вашингтон 18 августа может отправится Рютте. Другие собеседники издания сообщили, что компанию президентам может составить лидер Финляндии Александр Стубб.

«Теплый прием вызвал шок». Как СМИ отреагировали на саммит РФ и США на Аляске

Политика / Международные отношения

«Идея заключается в том, что Стубб может помочь предотвратить любые обострения между Трампом и Зеленским и убедить президента США включить Европу в дальнейшие переговоры», – говорится в материале.

Прошлая очная встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне закончилась перепалкой между лидерами. Когда речь зашла о перспективах мирного урегулирования российско-украинского конфликта, то политики вступили в эмоциональный спор, начав перебивать друг друга. Трамп отметил, что Киеву придется пойти на компромиссы для разрешения конфликта с Москвой. Это вызвало негативную реакцию у Зеленского.

15 августа Путин и Трамп провели встречу на Аляске в Анкоридже. Ее главной темой было урегулирование конфликта на Украине. После саммита президенты вышли к прессе с заявлениями, однако на вопросы журналистов не отвечали. Был отменен и совместный обед, сообщал телеканал NBC.

По словам бывшего высокопоставленного чиновника НАТО Камиля Гранда, результаты саммита на Аляске «вызвали обеспокоенность в Европе, поскольку Трамп, похоже, поверил значительной части аргументов Путина».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных