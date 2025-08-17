Путин изменил свою речь в ходе пресс-конференции на Аляске
Президент России Владимир Путин изменил свою речь в ходе пресс-конференции на Аляске, обратило внимание «РИА Новости».
Согласно трансляции, Путин отложил четыре листа во время выступления, тем самым, по версии агентства, изменив свою речь.
«Это было сделано после его слов о том, что Москва рассчитывает, что в Киеве и европейских столицах не будут предпринимать попыток за счет провокаций или закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс», – говорится в сообщении.
15 августа в Анкоридже состоялся саммит президентов США и РФ Дональда Трампа и Путина. По его итогам договориться о сделке по прекращению огня не удалось, но в Вашингтоне положительно оценили встречу.
В своем вступительном слове Путин поблагодарил Трампа за приглашение приехать на Аляску. Он заявил, что переговоры прошли в конструктивной атмосфере. Глава государства сказал, что Москва заинтересована в том, чтобы положить конец конфликту на Украине и готова работать над безопасностью соседней страны.