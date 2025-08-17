Газета
Главная / Политика /

Bild: Трамп намерен поговорить с Зеленским в Вашингтоне без европейских лидеров

Затем президент США может провести общую встречу
Ведомости

Президент США Дональд Трамп отказался от общей встречи с европейскими лидерами в Вашингтоне, он намерен провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в формате тет-а-тет. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники.

Общая встреча, как следует из материала, состоится, но только после личного разговора Трампа и Зеленского. 

В Вашингтон 18 августа, как отмечает Bild, отправятся председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и генсек НАТО Марк Рютте.

Мерц рассказал Зеленскому о правилах поведения в Белом доме

Политика / Международные новости

Прошлый визит Зеленского в Вашингтон 28 февраля завершился досрочно. Это произошло из-за перепалки двух лидеров до самих переговоров. Ссора произошла перед прессой и завязалась из-за разницы взглядов на разрешение конфликта на Украине.

15 августа в Анкоридже (штат Аляска) состоялся саммит президентов США и РФ Трампа и Владимира Путина. По его итогам договориться о сделке по прекращению огня не удалось, при этом стороны оценили встречу позитивно. Трамп говорил, что разговор прошел «очень хорошо», а спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил, что результаты встречи превзошли все ожидания.

