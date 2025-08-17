Bild: Трамп намерен поговорить с Зеленским в Вашингтоне без европейских лидеров

15 августа в Анкоридже (штат Аляска) состоялся саммит президентов США и РФ Трампа и Владимира Путина. По его итогам договориться о сделке по прекращению огня не удалось, при этом стороны оценили встречу позитивно. Трамп говорил, что разговор прошел «очень хорошо», а спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил, что результаты встречи превзошли все ожидания.